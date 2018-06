Planinska zveza pred glavno sezono z nasveti za varen obisk gora

Kamnik, 14. junija - Predstavniki Planinske zveze Slovenije so danes v Kamniški Bistrici podali več nasvetov za varnejši obisk gora. Bliža se namreč poletna sezona, ko gore obišče največ pohodnikov in tudi vse več turistov. Ob tem so predstavili tudi delo markacistov, ki skrbijo za planinske poti, in bližajoči se Dan slovenskih planinskih doživetij.