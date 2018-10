Tesla s prvim četrtletnim dobičkom po dveh letih

Palo Alto, 25. oktobra - Vlagatelji so navdušeni: prvič po dveh letih je pionir električnih avtomobilov Tesla končal četrtletje s črnimi številkami. Prvi mož družbe Elon Musk je sicer dobiček obljubil že pred meseci, a so številni v to dvomili. Na to, ali bo Musk dvomljivce prepričal tudi na dolgi rok, pa bo kljub spodbudnim poslovnim rezultatom treba še počakati.