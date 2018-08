Tesla kljub rekordni četrtletni izgubi z rastjo delnic

New York, 2. avgusta - Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je drugo letošnje četrtletje sklenil z rekordno izgubo 717,5 milijona dolarjev, ker se še vedno ubada s porodnimi krči novih dostopnejših modelov 3. Prihodki so sicer krepko narasli, podjetje je optimistično in vlagatelji mu verjamejo.