Elon Musk za kazen ne bo več vodil odbora direktorjev Tesle

Washington, 30. septembra - Ustanovitelj in prvi mož avtomobilskega tehnološkega podjetja Tesla Elon Musk je dosegel poravnavo z ameriškim nadzornim organom in ne bo več vodil odbora direktorjev podjetja. Podjetje in Musk bosta morala plačati tudi 40 milijonov dolarjev kazni. Gre za posledico njegovega zavajajočega tvitanja, da bo odkupil podjetje in ga umaknil z borze.