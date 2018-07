Tesla v gradnjo tovarne na Kitajskem

Šanghaj/Palo Alto, 10. julija - Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla bo v bližini največjega kitajskega mesta in poslovnega središča države Šanghaj zgradil tovarno, v kateri naj bi izdelal okoli pol milijona vozil na leto. Na ta način naj bi si olajšal prodor na kitajski trg in se tudi izognil morebitnemu poglabljanju trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko.