V Ormožu poleg sedanjega župana še šest zainteresiranih za vodenje občine

Ormož, 13. novembra - V Ormožu se za župansko mesto poleg sedanjega župana Alojza Soka poteguje še šest kandidatov. Poleg tekmeca s prejšnjih dveh volitev Janija Ivanuše (SNS) so to še Davorin Korpar, Miran Topolovec, Danijel Vrbnjak, Danilo Kosi in Miroslav Kosi.