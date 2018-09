Na Bledu zadovoljni s projektom Vprašaj me, tu sem doma

Bled, 8. septembra - S poletjem se na Bledu zaključuje pilotni projekt Vprašaj me, tu sem doma oziroma Ask me I'm local, v okviru katerega domačini goste seznanjajo s primernim vedenjem in jim pomagajo z informacijami. Zaradi dobrih izkušenj so projekt podaljšali do 15. septembra, prihodnje leto pa ga nameravajo še okrepiti.