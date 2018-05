Blejski Hotel Ribno prvi slovenski Zero Waste Hotel

Bled, 10. maja - Blejski Hotel Ribno je danes kot prvi v Sloveniji prejel naziv Zero Waste Hotel. V hotelu so namreč v dveh letih in pol z različnimi ukrepi uspeli povečati odstotek ločeno zbranih odpadkov s 40 na 92. Hkrati so se lotili zmanjševanja količin odpadkov, ki nastajajo pri njihovem delovanju. To usmeritev spodbujata tudi blejski turizem in občina.