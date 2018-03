Na Bledu lani skoraj 14-odstotna rast števila nočitev

Bled, 6. marca - Turisti so lani na Bledu opravili več kot 1,031 milijona nočitev, kar je za 13,7 odstotka več kot leto pred tem, ko je bilo nočitev 907.000. Največ nočitev na Bledu še vedno opravijo Britanci, sledijo Nemci, Italijani in Avstrijci. Več kot polovico je hotelskih gostov, sledijo gostje v zasebnih sobah in apartmajih ter kampih.