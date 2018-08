V prometni nesreči osem poškodovanih prebežnikov

Črni Kal, 14. avgusta - Med vožnjo na relaciji Podgorje-Kastelec je 24-letni Hrvat ponoči v ostrem levem ovinku izgubil oblast nad osebnim vozilom, ki je pristalo na strehi. V avtomobilu je bilo osem ilegalnih prebežnikov iz Afganistana, od tega šest mladoletnih, ki so se vsi poškodovali in so jih odpeljali v izolsko bolnišnico, so sporočili iz PU Koper.