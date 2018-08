Novo mesto, 1. avgusta - Policisti so na območju Bele krajine v torek prijeli devet tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Gre za štiri državljane Pakistana, štiri državljane Indije in državljana Libije. Policijski postopki še niso končani, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.