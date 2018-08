Novi primeri ilegalnih prehodov državne meje

Črnomelj, 6. avgusta - Policisti so od petka do danes na območju Bele krajine izsledili in prijeli 34 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki še niso končani, so danes sporočili z novomeške policijske uprave. Koprski policisti pa so v Koritnicah v petek odkrili 13 afganistanskih državljanov, ki so bili vrnjeni na Hrvaško.