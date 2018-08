Policisti prijeli več ilegalnih migrantov

Novo mesto, 7. avgusta - Policisti so na območju Črnomlja izsledili in prijeli 16 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Gre za državljane Maroka, Pakistana, Alžirije in Irana. Na območju PU Koper v Račicah pa so policisti v ponedeljek okoli 20. ure prijeli skupino sedmih tujcev, sicer državljanov Afganistana in Iraka, so sporočili s PU Novo mesto in PU Koper.