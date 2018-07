Dnevnik: Zapravljeno zaupanje (24. 7.)

Ljubljana, 23. julija - Poplave leta 2010 so bile nevarno in drago opozorilo, da si država ne sme dovoliti neaktivnosti na področju ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti. V poplavah prizadeti ljudje so upravičeno pričakovali ustrezne ukrepe. Ob pomanjkanju teh je v novih poplavah štiri leta kasneje ponovno nastala milijonska škoda, v Dnevniku piše Vanja Brkić.