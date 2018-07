Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. 7.)

Ljubljana, 23. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da je slovenski predsednik Borut Pahor slovenski parlament obvestil, da po junijskih volitvah v prvem krogu ne bo predlagal kandidata za mandatarja. Poročale so tudi o tem, da so v slovenski policisti prijeli 46-letnega voznika kombija s hrvaškimi registrskimi oznakami, ki je prevažal 34 tujcev.