Primorske novice: Državi hiša, otrokom cesta (24. 7.)

Koper, 23. julija - Glede na to, kolikokrat gre za otroke v tej državi, bi človek pričakoval, da se zapleti, s kakršnim se na Cesti soočata Karitas in občina Ajdovščina, ne bi smeli dogajati. Stavbo ob avtocesti, kjer se prostovoljci leta trudijo s humanitarnimi programi, bodo najbrž izgubili. To je krivica, še posebej za otroke, v Primorskih novicah piše Vesna Humar.