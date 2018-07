Večer: Minimun (23. 7.)

Maribor, 23. julija - Ob vrsti aktivnih dobrodelnih združenjih in utečenih ali enkratnih prostovoljnih akcijah, ki so postale nepogrešljive oblike opor in podpor šibkejšim v družbi in s tem vzvod krepkejše družbene solidarnosti, se zdi, da je v Sloveniji vse več (p)osebnih akcij in humanitarnih podvigov s socialno noto, v Večeru piše Petra Lesjak Tušek.