Erjavec ob robu vrha Nata na zasedanju globalne koalicije zoper IS

Bruselj, 12. julija - Minister za zunanje zadeve, ki opravlja tekoče posle, Karl Erjavec se je ob robu vrha zveze Nato v Bruslju udeležil ministrskega zasedanja globalne koalicije zoper skrajno skupino Islamska država (IS). Razprava je ponovno potrdila cilj koalicije, da je treba dokončno uničiti IS na vseh področjih, so sporočili iz MZZ.