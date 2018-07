Na Japonskem poplave zahtevale že skoraj 200 žrtev

Hirošima, 12. julija - Število žrtev poplav na jugu in zahodu Japonske se je danes povzpelo na 199, še več deset ljudi pogrešajo, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila japonska vlada. Dodali so, da se iskanje in reševanje po poplavah, ki jih je v minulih dneh povzročilo obilno deževje, nadaljujeta.