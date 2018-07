Število žrtev obilnega deževja na Japonskem se je povzpelo na 100

Hirošima, 9. julija - Število smrtnih žrtev večdnevnega obilnega deževja na jugu in zahodu Japonske se je povzpelo na najmanj 100, več deset ljudi še pogrešajo, so danes sporočile pristojne oblasti, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Japonski premier Shinzo Abe je medtem odpovedal pot v tujino in naj bi obiskal prizadeta območja.