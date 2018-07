Na Japonskem še vedno narašča število žrtev poplav

Hirošima, 11. julija - Na jugu in zahodu Japonske se nadaljujeta iskanje in reševanje po poplavah, ki jih je v minulih dneh povzročilo obilno deževje. Število žrtev je medtem po navedbah oblasti naraslo na 179, več deset ljudi še vedno pogrešajo. Poplave so že označili za najhujšo vremensko nesrečo v več kot treh desetletjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.