Bližajoči se tajfun na Japonsko prinesel močan dež in veter

Tokio, 22. oktobra - Japonsko, kjer so danes potekale predčasne parlamentarne volitve, je zajelo močno deževje z vetrovi. Sunki vetra, ki jih prinaša bližajoči se tajfun Lan, so na jugu države dosegali hitrost do 216 kilometrov na uro, poročajo tudi o najmanj dveh smrtnih žrtvah.