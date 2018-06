Društvo za zdravje srca in ožilja za teden brez ekranov

Ljubljana, 12. junija - V Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije svarijo pred pastmi, ki jih nove digitalne tehnologije postavljajo mladim. Glede na to so pripravili pobudo teden brez ekranov, s katero pozivajo k izbiri tedna dni, v katerem bodo starši in otroci prosti čas preživeli brez televizije, mobilnih telefonov, računalnikov in tablic.