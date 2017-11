Novembra osveščanje o preprečevanju zasvojenosti

Ljubljana, 1. novembra - Mesec november je v Sloveniji čas, ko različne organizacije osveščajo o zasvojenosti in njenem preprečevanju. S spodbujanjem dialoga težijo k iskanju rešitev in poudarjajo pomen preventivnih dejavnosti na področju preprečevanja in zmanjševanja zasvojenosti. Različne oblike zasvojenosti še namreč vedno predstavljajo resen problem sodobne družbe.