Z mesecem preprečevanja zasvojenosti k osveščanju in spodbujanju dialoga

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 31. oktobra - Različne oblike zasvojenosti in z njimi povezane posledice predstavljajo resen problem sodobne družbe. V Sloveniji je mesec november čas, ko različne organizacije osveščajo o zasvojenosti, spodbujajo k dialogu in reševanju problemov ter poudarjajo pomen preventivnih dejavnosti na področju preprečevanja in zmanjševanja zasvojenosti.