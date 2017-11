Za preprečevanje zasvojenosti nastala koalicija nevladnih organizacij

Ljubljana, 20. novembra - Ob naraščanju kemičnih in vedenjskih zasvojenosti so štiri nevladne organizacije, ki delujejo na področju preventive in zagovorništva, združile moči v Koalicijo nevladnih organizacij (NVO) za preprečevanja zasvojenosti. Ta v naslednjih letih napoveduje učinkovite in celostne rešitve in odločno zagovorništvo za boljše zdravje prebivalstva.