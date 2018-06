V Črnomlju izredna seja občinskega sveta o posledicah petkove toče

Črnomelj, 12. junija - Na črnomaljski občini bo drevi izredna seja občinskega sveta, na kateri bodo spregovorili o posledicah neurja s točo, ki je v petek prizadelo velik del občine in Črnomlja. V Občini Črnomelj, kjer so v ponedeljek začeli popisovati škodo, to sicer okvirno ocenjujejo na 10 milijonov evrov, kar pomeni, da občina lahko računa na državno pomoč.