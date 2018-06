V črnomaljskem vrtcu Čardak po petkovi toči manj otrok, šolski pouk neokrnjen

Črnomelj, 11. junija - Starši, ki jih je vodstvo v petkovem neurju s točo močno poškodovanega otroškega vrtca Čardak v Črnomlju prosilo, naj otroke danes v vrtec pošljejo, le če nimajo drugega varstva, so omenjeni prošnji ustregli. V vrtec so poslali le nekaj manj kot 50 od 130 otrok, ki so jih tam začasno razporedili v novi del objekta, telovadnico in zbornico.