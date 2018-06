Črnomaljski vrtec Čardak po petkovem neurju deluje okrnjeno

Črnomelj, 11. junija - Po petkovem neurju s točo, ki je najhuje prizadela občino Črnomelj, se bo nadaljevalo odstranjevanje posledic in ocena škode. Toča je poškodovala tudi streho vrtca v enoti Čardak in Loka, zato so starše zaprosili, naj otroci prihodnje dni oziroma do sanacije poškodovanega vrtca ostanejo doma, če imajo možnost varstva kje drugje.