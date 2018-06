Območje Črnomlja in Novega mesta prizadela močna toča

Črnomelj/Novo mesto, 8. junija - Območje Črnomlja in Novega mesta je okoli 16.15 zajel nevihtni pas z močno točo. Kot so za STA povedali v črnomaljski civilni zaščiti, je v pasu od Dragatuša prek Kanižarice do Črnomlja proti Petrovi vasi toča poškodovala in razkrila številne strehe. Padala je toča v velikosti jajca, ki je poškodovala tudi polja, sadovnjake in avtomobile.