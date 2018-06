V Mariboru odprli pisarno za pomoč prosilcem za azil

Maribor, 6. junija - V Mariboru so danes odprli pisarno mednarodnega projekta ESIRAS, kakršna je na začetku leta začela delovati že v Ljubljani. Gre za projekt Rdečega križa Slovenije (RKS), ki se financira z evropskimi sredstvi in v okviru katerega nudijo potrebno podporo prosilcem za azil in osebam s priznano mednarodno zaščito pri integraciji v družbo.