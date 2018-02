Rdeči križ Slovenije s projektom za zaposljivost in socialno integracijo migrantov

Ljubljana, 25. februarja - Na Rdečem križu Slovenije (RKS) so januarja začeli izvajati projekt za zaposljivost in socialno integracijo beguncev in prosilcev za azil. Leto in pol trajajoči projekt je nastal v sodelovanju z Mednarodno federacijo Rdečega križa in Rdečega polmeseca in ga 90-odstotno sofinancira program EU za zaposlovanje in socialne inovacije.