Letos že skoraj toliko prosilcev za azil kot v celem lanskem letu

Ljubljana, 30. maja - Slovenski policisti na meji s Hrvaško spet dnevno beležijo večje število poskusov nezakonitega prehoda meje. Do 20. maja so slovenski policisti prijeli nekaj več kot 1900 ljudi, ki so v državo poskušali vstopiti na nezakonit način. Do 24. maja jih je prošnjo za mednarodno zaščito vložilo 1071. Lani jih je bilo v celem letu 1476, leta 2016 pa 1308.