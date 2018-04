Izzivi Slovenije: Integracija beguncev stvar programov in odnosa ljudi

piše Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 26. aprila - Slovenijo je pred dobrima dvema letoma zajel val migracij. Mnogi prebežniki z Bližnjega vzhoda in iz Afrike so državo le prečkali, nekateri pa ostajajo pri nas v upanju na dostojno preživetje. Nevladne organizacije so za njihovo integracijo vzpostavile različne programe, drugo vprašanje pa je odnos družbe do prišlekov.