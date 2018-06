Koordinacija zdravniških organizacij od nove vlade pričakuje reformo zdravstva

Ljubljana, 5. junija - Koordinacija zdravniških organizacij od nove vlade pričakuje, da bo reformna in da jih bo vključila k pripravi potrebnih sprememb zakonodaje, so pojasnili po današnji seji koordinacije. Reforma zdravstva bi po njihovem mnenju morala med drugim zdravnikom zagotoviti ustrezne delovne pogoje in spremeniti organizacijo javnih zdravstvenih zavodov.