V zdravstvu pričakovanje hitrega oblikovanja vlade in ukrepanja

Ljubljana, 4. junija - Predstavniki zdravniških organizacij po volitvah opozarjajo, da morajo stranke hitro oblikovati stabilno vlado in začeti z reševanjem enega večjih izzivov - zdravstva, ki se sooča s finančnimi težavami. V primeru, da se bo sestavljanje koalicije zavleklo, bo to še povečalo težave v zdravstvenem sektorju in podaljšalo čakalne dobe.