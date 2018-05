Do rešitev v zdravstvenem sistemu le s široko komunikacijo in konsenzom

Ljubljana, 24. maja - Ob začetku konference slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije, ki jo pripravlja Svetovni slovenski kongres, so mnogi opozorili na nujnost sprememb v slovenskem zdravstvenem sistemu, pri iskanju rešitev pa je ključna komunikacija in iskanje širokega konsenza. To je tudi pot do tega, da mladi zdravniki ne bodo več odhajali v tujino.