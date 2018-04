Zdravniške organizacije pozivajo k spremembam, pri katerih bi sodelovali tudi zdravniki

Ljubljana, 12. aprila - Zdravniške organizacije so opozorile na potrebo po nujnih spremembah v zdravstvenem sistemu. A te spremembe morajo biti, kot so poudarili, oblikovane skupaj z zdravništvom. "Zdravniki sporočamo, da poznamo zdravstveni sistem, vemo kako deluje in kaj bi se dalo izboljšati," je dejala predsednica zdravniške zbornice Zdenka Čebašek-Travnik.