Na SAZU so se poslovili od slikarke Metke Krašovec

Ljubljana, 8. maja - Z žalno sejo so se na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) danes poslovili od svoje izredne članice in akademske slikarke Metke Krašovec. Skozi prelomnice na slikarkini življenjski poti, ključne značilnosti njenega umetniškega izraza in spomine sta se sprehodila umetnostni zgodovinar Milček Komelj in pesnik Boris A. Novak.