Metka Krašovec - z izjemno likovno zapuščino večno zaznamovana prisotnost

Ljubljana, 24. aprila - Slikarka Metka Krašovec je likovnemu ustvarjanju posvetila življenje. Najbolj je znana po ciklu Prisotnosti iz 90. let, njena dela so bila na ogled na skoraj 500 razstavah. Sebe je razumela kot tujko, samohodko, likovni kritik Tomaž Brejc pa jo je umestil med mediteranski temperament in protestantski delovni urnik. Preminula je danes v 77. letu.