V 77. letu se je poslovila slikarka Metka Krašovec

Ljubljana, 24. aprila - V 77. letu je umrla slikarka in lanska velika Prešernova nagrajenka Metka Krašovec, poroča portal MMC RTV Slovenija. Ustvarjala je risbe, slike, grafike in scenografije, njena dela so bila razstavljena na skoraj 500 samostojnih in skupinskih razstavah in objavljena tudi v knjigah.