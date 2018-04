Metka Krašovec je bila edinstvena zaradi več razlogov

Ljubljana, 24. aprila - Na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) so ob smrti slikarke in dolgoletne profesorice na akademiji Metke Krašovec zapisali, da je njena slikarska osebnost na prizorišču slovenske likovne umetnosti sijala s posebnim leskom. V Moderni galeriji pa so zapisali, da je bila umetnica edinstvena zaradi več razlogov.