Teš 6 v prvi redni remont

Šoštanj, 7. maja - V Termoelektrarni Šoštanj (Teš) se danes začenja prvi redni remont šestega bloka. Ta je sicer iz omrežja izključen od 1. maja, saj so pred remontom izvedli načrtovana garancijska dela. Remont 600-megavatne termoelektrarne bo potekal predvidoma do 2. julija, v tem času pa bo električno in toplotno energijo proizvajal četrti blok.