TV Slovenija: Klemenčič zahteva pregled preiskave Teš 6

Ljubljana, 3. maja - Višje sodišče v Celju mora na zahtevo pravosodnega ministra, ki opravlja tekoče posle, Gorana Klemenčiča, pregledati potek preiskave v primeru Teš 6. Po poročanju TV Slovenija mora ugotoviti, ali je bila kršena pravica stranke do sojenja brez nepotrebnega odlašanja in ali so bili spoštovani zakonski roki za razpis narokov ali izdelavo odločb.