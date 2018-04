Teš 6 bodo pred rednim remontom 1. maja izključili iz omrežja

Šoštanj, 26. aprila - Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš) je pred prvim rednim remontom. Ta se bo začel 7. maja, trajal pa bo predvidoma do 2. julija. Blok bodo sicer iz omrežja izključili že teden prej, 1. maja. V tem času bo za varno in zanesljivo oskrbo z električno in toplotno energijo skrbel četrti blok.