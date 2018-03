Teš 6 znova v omrežju

Šoštanj, 19. marca - Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš) so po načrtovani nekajdnevni zaustavitvi danes ob 5.43 znova sinhronizirali s slovenskim elektroenergetskim omrežjem. Šestico so zaustavili v četrtek zvečer, v tem času pa so izvedli garancijske preglede in meritve ob hladnem zagonu bloka pred začetkom majskega remonta.