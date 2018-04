Ob tednu cepljenja o pravici do cepljenja in odgovornosti do družbe

Ljubljana, 23. aprila - Evropski in svetovni teden cepljenja, ki potekata od danes do 30. aprila, izpostavljata pravico do cepljenja vsakega posameznika ter odgovornost do družbe, ki jo s cepljenjem izraža. Cepljenje je eden najučinkovitejših javnozdravstvenih ukrepov za zmanjšanje bremena nalezljivih bolezni, pred katerimi lahko zaščitimo sebe in svojo okolico.