Do krepitve zaupanja v znanost z izobraževanjem in popularizacijo

Ljubljana, 18. aprila - Kljub dokazom v znanosti, nekateri ljudje dvomijo v te dokaze. Med področji, kjer so pogostejši dvomi v znanstvene ugotovitve, je cepljenje, zdravljenje raka itd. Kot so opozorili na današnji okrogli mizi, je za premagovanje teh dvomov ključna ustrezna komunikacija z bolniki in javnostjo, pa tudi razlaga znanstvenih dognanj na poljuden način.