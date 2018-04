Na okrogli mizi STAkluba o mitih in resnici o cepljenju

Ljubljana, 11. aprila - Zaradi cepljenja se pri nas ne pojavljajo več nekatere hude, tudi smrtne bolezni. A vseeno so se v zadnjih desetletjih okrepile razprave o pomenu, varnosti in učinkovitosti cepljenja, posledično se je zmanjšal delež precepljenih. O tem, kateri miti spremljajo cepljenje in kakšna je resnica, bodo spregovorili udeleženci na okrogli mizi STAkluba.