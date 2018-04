Izobraževanje ključno za razumevanje pomena cepljenja

Ljubljana, 11. aprila - Razprave o pomenu cepljenja, ki so se okrepile v zadnjih letih, so načele zaupanje v varnost in učinkovitost cepljenja, s tem pa se je tudi zmanjšal delež precepljenih. Da bi lahko v prihodnje učinkovito naslovili pomisleke, pa je ključno kakovostno osveščanje in izobraževanje, je bilo slišati na okrogli mizi o cepljenju v organizaciji STA.